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Тост — о возможности возвращения Феттеля: это решает Матешиц

Тост — о возможности возвращения Феттеля: это решает Матешиц
Авто / Формула-1 0

Накануне консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко опроверг слухи о возвращении в команду Себастьяна Феттеля, которое может привести к увольнению Даниила Квята из младшей команды, однако руководитель «Альфа Таури» Франц Тост не был столь категоричен.

«В конце концов, это решает Дитрих Матешиц. С этой точки зрения в «Альфа Таури» ничего не изменилось за последние годы. Мы всё ещё готовим молодых пилотов для «Ред Булл». У нас на примете есть пара гонщиков в Формуле-3, в Формуле-2, а также в японской Суперформуле. Про их перспективы говорить ещё рано, так как сезон только начался. Мы должны подождать ещё пару уик-эндов.

Может ли Феттель принять участие в обучении молодых гонщиков для «Ред Булл»? Насколько мне известно, в настоящее время эта тема не обсуждается», — цитирует Тоста RaceFans.

Источник: Квят потеряет место в «Альфа Таури» из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
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