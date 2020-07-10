Тост — о возможности возвращения Феттеля: это решает Матешиц

Накануне консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко опроверг слухи о возвращении в команду Себастьяна Феттеля, которое может привести к увольнению Даниила Квята из младшей команды, однако руководитель «Альфа Таури» Франц Тост не был столь категоричен.

«В конце концов, это решает Дитрих Матешиц. С этой точки зрения в «Альфа Таури» ничего не изменилось за последние годы. Мы всё ещё готовим молодых пилотов для «Ред Булл». У нас на примете есть пара гонщиков в Формуле-3, в Формуле-2, а также в японской Суперформуле. Про их перспективы говорить ещё рано, так как сезон только начался. Мы должны подождать ещё пару уик-эндов.



Может ли Феттель принять участие в обучении молодых гонщиков для «Ред Булл»? Насколько мне известно, в настоящее время эта тема не обсуждается», — цитирует Тоста RaceFans.