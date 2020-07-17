Ферстаппен – о «розовом «Мерседесе»: если не можешь разобраться, почему бы не скопировать?
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о подходе команды «Рейсинг Пойнт» в копировании идей «Мерседеса». Гонщик из Нидерландов не видит в этом ничего предосудительного, если подобные действия не противоречат регламенту.
«Ну, если ты сам не можешь разобраться, почему бы не скопировать? Если это возможно, то почему бы и нет? Лично я не думаю, что они являются нашими конкурентами. «Рейсинг Пойнт» будут быстры на одном круге, но в целом мы должны опередить их», — цитирует Ферстаппена GPBlog.
Напомним, после Гран-при Штирии команда «Рено» подала официальный протест в ФИА, полагая, что воздухозаборники тормозов, установленные на болидах «Рейсинг Пойнт», заимствованы у прошлогоднего «Мерседеса».
Протест «Рено» в адрес «Рейсинг Пойнт» рассмотрят не раньше августа
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