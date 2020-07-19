Грожан извинился за свои слова о будущем «Хааса»

Пилот «Хааса» Ромен Грожан принёс извинения за слова, сказанные о будущем американской команды, и заверил, что между ним и руководством конюшни всё в порядке.

«Я не должен был так говорить. Нет, это не было для эпизода сериала Netflix. Между мною и командой всё улажено. У нас всё в порядке», — приводит слова француза GrandPX.news.

Напомним, в беседе с журналистами Грожан усомнился, останется ли «Хаас» в Формуле-1 в следующем сезоне. Это вызвало резкую критику Грожана со стороны босса команды Гюнтера Штайнера, который упрекнул Ромена за то, что тот ответил за весь коллектив, вместо того чтобы ответить только за себя.

Напомним, после двух этапов сезона-2020 команда «Хаас» не набрала ни одного очка.