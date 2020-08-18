В «Хонде» считают, что запрет квалификационных режимов моторов Ф-1 могут отложить

Технический директор «Хонды Ф-1» Тойохару Танабе прокомментировал потенциальный запрет квалификационного режима двигателя, который может быть введён уже на Гран-при Бельгии.



«Мы ведём переговоры с ФИА, так как не чувствуем, что подобные вещи можно контролировать. Если нам удастся изложить пожелания и совместно с другими производителями силовых установок прийти к решению, то запрет может быть введён уже в Бельгии. В противном случае придётся отложить эти правила. Как это будет контролироваться? Всё зависит от ответа на этот вопрос.

Если «Мерседес» потеряет скорость, то это, конечно, хорошо для нас, но на данный момент я ещё не уверен, к чему приведут эти правила", — приводит слова Танабе GPblog.



Напомним, ФИА хочет прописать в регламенте, что настройки производительности силовой установки, используемые командами в квалификации, должны быть такими же, как и в гонке.