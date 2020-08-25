Квят: вне гонок я провожу больше времени, практикуясь в игре на гитаре

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал предстоящий отрезок чемпионата, состоящий из трёх этапов, а также рассказал, чем занимается между гонками.

«Здорово, что гонки в Спа, Монце и Муджелло пройдут одна за одной. Я очень взволнован этой частью сезона, если честно. Люблю гоняться в Италии, так что очень рад этому! В Монце нас ждёт привычная история поиска правильного баланса между прижимной силой и хорошей скоростью на прямых. Опять же, всё дело в том, чтобы справиться с работой в пятницу.

О Муджелло у меня остались хорошие воспоминания после победы в Формуле-Рено много лет назад. Это очень интересная трасса, я бы даже сказал, одна из самых впечатляющих в календаре. Мне нравятся скоростные повороты, а в Муджелло их полно. Это должно быть что-то особенное – пилотировать там на болиде Формулы-1. С тем уровнем прижимной силы, который у нас есть сейчас, это будет потрясающе.

Нас ждёт очередной отрезок из трёх этапов подряд. Мы начинаем привыкать к такому распорядку сезона. Главное, у меня есть возможность пилотировать, а это лучшая часть работы в Формуле-1. И в этом плане всё осталось по-прежнему. Конечно, болельщики делают атмосферу особенной, и это то, чего нам не хватает. Но когда-нибудь всё обязательно вернётся в прежнее русло. Сейчас у нас меньше различных мероприятий по ходу уик-энда, так что вне гонок я провожу больше времени, практикуясь в игре на гитаре в комнате для пилотов!» — цитирует Квята пресс-служба «Альфа Таури».