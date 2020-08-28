Реальным владельцем «Уильямса» может являться Экклстоун

Журналист Ilta Sanomat Янне Айттониеми предположил, что реальным владельцем команды «Уильямс» после ей продаж и мог стать бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун.



Репортёр провёл расследование и выяснил, что команда фактически была куплена не Dorilton Capital, а её дочерней фирмой под названием BCE Limited. BCE — это полные инициалы 89-летнего функционера — Бернард Чарльз Экклстоун. Правда, журналист пока не готов подтвердить фактами свою версию.



«Трудно найти информацию о загадочной BCE Limited», — цитирует Айттониеми GrandPX.



Напомним, что как только команда «Уильямс» объявила о том, что ищет покупателя, Экклстоун сразу выразил готовность помочь найти подходящих инвесторов.



«Исчезновение «Уильямса» будет большой потерей, сто процентов. Так что я ищу людей, которые могут заинтересоваться покупкой и быть вовлечёнными в процесс. Хотя владение командой — это очень дорогое хобби», — заявлял тогда Берни.

Стало известно, за сколько продали «Уильямс»