Промоутеры Гран-при Турции хотят привлечь 100 тыс. зрителей, предложив билеты от € 3,4

В 2020 году в календарь Формулы-1 вернётся Гран-при Турции. Промоутеры этапа Формулы-1 рассчитывают, что мероприятие посетят до 100 тыс. зрителей. Этап в Турции покинул календарь Формулы-1 в 2011 году.
Гран-при Турции будет проходить в середине ноября. После этого чемпионат мира отправится в Бахрейн и Абу-Даби.
«Мы готовы ко всему. Если ситуация с коронавирусом ухудшится, мы можем провести гонку без зрителей. Но мы знаем, что вместимость у трассы составляет 220 тысяч человек. Если нам придётся закрыть некоторые секторы из-за требований безопасности, всё равно гонку смогут посетить 100 тысяч человек. При этом будет возможным соблюдение правил социального дистанцирования.
Как правило, у Формулы-1 есть стандарты и ценовая политика. Но мы не пытаемся получить финансовую выгоду. Нас спонсирует правительство. Стоимость билетов будет составлять 30 лир за день (€ 3,4). Билеты поступят в продажу на следующей неделе. И мы рассчитываем, что их быстро скупят», — цитирует главу оргкомитета Гран-при Турции Вурала Ака Motorsportweek.
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