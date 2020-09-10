«Все в нашей команде разочарованы». Механик «Рейсинг Пойнт» написал Пересу

Накануне гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес объявил в социальных сетях о том, что покинет команду в конце сезона. Мексиканец получил много разных комментариев к своим постам. Одним из тех, кто написал ему в «Инстаграме», стал механик «Рейсинг Пойнт».



«Я опустошён, приятель, ты знаешь. Все в нашей команде разочарованы», — обратился он к Серхио.



«Не плачь, потому что всё закончилось. Улыбайся, потому что это случилось», — написал в ответ Перес.

Сам Перес пока не сообщал о своих планах о продолжении карьеры.



«Зависит от того, найду ли проект, который мотивирует меня продолжить выкладываться на сто процентов на каждом круге», — отметил Серхио в своём заявлении.



Сегодня стало известно, что место Чеко в команде со следующего сезона займёт четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель.