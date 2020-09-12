Сайнс раскритиковал «Рейсинг Пойнт» и напомнил, что именно Перес спас эту команду

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс выступил с резкой критикой руководства «Рейсинг Пойнт», которое де-факто уволило Серхио Переса. Испанец вспомнил, что в 2018 году своими действиями именно мексиканец остановил процесс банкротства и ликвидации коллектива, что впоследствии позволило Лоуренсу Строллу купить команду.

«Случай с Серхио показал, что в Формуле-1 уровень выступлений это ещё не всё. Если говорить только о его выступлениях, то нет причин, по которым он должен уйти из „Рейсинг Пойнт“. Но в Формуле-1 роль играют и другие интересы.

Посмотрите, команда, которую Чеко спас от банкротства и которой он так доверял, сейчас не хочет продолжать с ним работу. Это случилось именно тогда, когда у него наконец есть болид, позволяющий бороться за высокие места. Эта ситуация злит меня. У меня хорошие отношения с Серхио, я уважаю его, как пилота. Вся эта ситуация напомнила о том, каков наш спорт. Но мы сами делаем этот выбор и должны это принимать. Надеюсь, Перес найдёт место, которое будет его мотивировать", — приводит слова Сайнса Marca.