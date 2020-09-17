Руководство «Ред Булл» перед поездкой в Сочи обсудит с Ферстаппеном проблемы с двигателем

Руководство «Ред Булл» перед Гран-при России проведёт беседу со своим пилотом Максом Ферстаппеном. Стороны обсудят проблемы с двигателем «Хонды», которые привели к потере мощности во время Гран-при Тосканы. После гонки нидерландец выразил недовольство работой двигателя «Хонды».

Ферстаппен не смог закончить гонку на трассе «Муджелло». После того как Макс вышел из машины, он грубо, с использованием нецензурной лексики отозвался о произошедшем. Ферстаппен уже в третий раз в девяти гонках сезона сошёл с трассы из-за проблем с двигателем.

После этого руководитель команды Кристиан Хорнер заявил, что понимает пилота и его чувства.

«Эта ситуация повторилась уже второй раз подряд и привела к большому разочарованию Макса, поскольку он всегда жаждет побед. Если бы у него не было такого настроя, он бы не был тем самым пилотом.

Перед Гран-при в Сочи мы обсудим с ним ситуацию. И мы обсудим вопросы с «Хондой» и командой, чтобы такое не повторилось», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».