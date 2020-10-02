Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Отец 6-летней девочки, придумавшей дизайн шлема для Норриса, сделал тату с этим рисунком

Отец 6-летней девочки, придумавшей дизайн шлема для Норриса, сделал тату с этим рисунком
Авто / Формула-1 0

Отец шестилетней девочки Евы, придумавшей дизайн шлема для пилота «Макларена» Ландо Норриса, сделал оригинальную татуировку. Мужчина перенёс себе на руку рисунок, положивший основу дизайна шлема.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» отца Евы.

Норрис использовал шлем с дизайном шестилетней фанатки на домашнем Гран-при Великобритании. Спортсмен заявил, что этот дизайн напомнил ему детство.

«Это напомнило, как я, когда был младше, царапал что-то. И выходило неплохо. Это очень оригинально. Спасибо, что потратила на это время, Ева», — сказал Норрис.

После Гран-при Норрис передал девочке подарок. Он подарил ей тот самый шлем, созданный по её дизайну. Спортсмен записал и видеообращение для Евы, поблагодарив её за идею.

Норрис показал новую раскраску шлема. Её придумала шестилетняя девочка
Норрис сделал подарок шестилетней поклоннице, ставшей автором дизайна его шлема
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020