Отец 6-летней девочки, придумавшей дизайн шлема для Норриса, сделал тату с этим рисунком

Отец шестилетней девочки Евы, придумавшей дизайн шлема для пилота «Макларена» Ландо Норриса, сделал оригинальную татуировку. Мужчина перенёс себе на руку рисунок, положивший основу дизайна шлема.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» отца Евы.

Норрис использовал шлем с дизайном шестилетней фанатки на домашнем Гран-при Великобритании. Спортсмен заявил, что этот дизайн напомнил ему детство.

«Это напомнило, как я, когда был младше, царапал что-то. И выходило неплохо. Это очень оригинально. Спасибо, что потратила на это время, Ева», — сказал Норрис.

После Гран-при Норрис передал девочке подарок. Он подарил ей тот самый шлем, созданный по её дизайну. Спортсмен записал и видеообращение для Евы, поблагодарив её за идею.

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