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Даниэль Риккардо: не считаю, что слишком рано подписал контракт с «Маклареном»

Даниэль Риккардо: не считаю, что слишком рано подписал контракт с «Маклареном»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо заявил, что не жалеет о предстоящем переходе в «Макларен». Нынешний сезон складывается для австралийца довольно удачно. Набрав 63 очка, Даниэль занимает шестое место в зачёте пилотов. От занимающего четвёртое место пилота «Макларена» Ландо Норриса Риккардо отделяют лишь два очка.

«Не подписал ли я контракт слишком рано? Это не будет неуважительно по отношению к «Рено», но нет, я не жалею о своём решении. Рад ли я нашему прогрессу? Безусловно. Всё здорово! Если в следующем сезоне у нас, в «Макларене», появится ещё один конкурент, который будет толкать нас вперёд, это будет полезно всем», — цитирует Риккардо GPFans.

В Кубке конструкторов «Макларен», набрав 106 очков, занимает четвёртое место, «Рено» находится на пятом (99).

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