Эксперт: проблемы у «Ред Булл», Ферстаппен просто будет пилотировать «Мерседес»

Бывший специалист компании «Бриджстоун» Кес ван дер Гринт прокомментировал решении японских мотористов из «Хонды» покинуть Формулу-1 в конце 2021 года. По его словам, это станет проблемой для команды «Ред Булл», но не для её лидера Макса Ферстаппена.
«У «Ред Булл» проблемы, потому что им не к кому идти, кроме как к «Рено». Я не вижу этой проблемы для Ферстаппена, потому что было бы обидно, если бы этот талант не подхватила команда с хорошим двигателем, такая как «Мерседес».
«Хонда» обещает новый мощный двигатель к 2021 году и хочет покинуть Формулу-1 в качестве чемпиона? Почему бы и нет. Однако в 2022 году Ферстаппен просто будет пилотировать «Мерседес». Я вижу больше проблем для «Ред Булл», чем для Макса», — цитирует эксперта GPblog со ссылкой на RTL GP Slipstream.
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