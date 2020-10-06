Квят отреагировал на решение «Хонды» уйти из Формулы-1

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что его удивило и расстроило решение японских мотористов из компании «Хонда» покинуть Формулу-1 в конце сезона-2021.



«Я был удивлён, узнав, что «Хонда» покинет Ф-1 в конце следующего года. Это грустно на человеческом уровне, поскольку мне нравится работать с их инженерами, и разочаровывает с точки зрения гонок, потому что они так много трудились, чтобы предоставить нам лучшую силовую установку. Мы увидели, что пока она даёт отличные результаты. Ребята из «Хонды» на трассе действительно преданы делу, и я уверен, они будут продолжать упорно работать, пока остаются в спорте», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».



«Хонда» возобновила участие в Ф-1 в 2015 году, став поставщиком силовых установок для команды «Макларен». Японские производители первоначально испытывали ряд трудностей, но с тех пор, как «Хонда» стала поставщиком двигателей для «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо»), мотористы смогли одержать пять побед — три в прошлом сезоне и две в нынешнем.

Источник: «Хонда» согласилась на уступки после тайного соглашения «Ред Булл» с «Рено»