Макс Ферстаппен не стал исключать возможность перехода в «Феррари»

После известий об уходе «Хонды» из Формулы-1 в конце 2021 года пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена попросили прокомментировать ситуация с возможной сменой команды. В частности, у гонщика из Нидерландов спросили, не планирует ли он перейти в «Феррари».
«В данный момент нет, но всегда трудно сказать, что произойдёт в ближайшие годы. Пока я доволен работой в «Ред Булл» и хотел бы остаться там ещё на несколько сезонов. Касательно «Мерседеса» тот же ответ, что и по «Феррари». На данный момент они лучшие, но я чувствую себя хорошо в «Ред Булл». Может быть, через несколько лет появятся и другие возможности, но я пока не сосредоточен на этом.
Это правда, что в этом сезоне я выиграл всего одну гонку. Но в данный момент ничего не могу изменить. Надеюсь, в ближайшие несколько лет побед будет намного больше. Посмотрим.
Согласен ли я с тем, что являюсь одним из лучших гонщиков в пелотоне? Думаю, что это вопрос, на который я лично не могу ответить. Оставляю это на усмотрение болельщиков. Так будет лучше», — приводит слова Ферстаппена Planet F1.
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