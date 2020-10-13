В «Рейсинг Пойнт» изменили подвеску благодаря Хюлькенбергу

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Эндрю Грин рассказал, что комментарии Нико Хюлькенберга, который заменял Серхио Переса на Гран-при Великобритании и 70-летия, легли в основу модернизации машины.



«Изменения в передней и задней подвесках, которые мы внесли, стали прямым следствием его пилотирования на «Сильверстоуне». Мы пошли на этот шаг, основываясь на обратной связи Нико. Его комментарии после гонки на «Нюрбургринге» тоже оказались очень интересными и интригующими.

Он упомянул вещи, которые хотел бы изменить, и рассказал, как меняются его ощущения от машины в зависимости от тех или иных настроек. После гонок на «Сильверстоуне» мы внесли корректировки в конструкцию, не ожидая, что Нико ещё раз вернётся за руль. Но, о чудо, он это сделал, и мы получили свежие отзывы.

В субботу на Гран-при Айфеля у него не было времени оценить изменения, но в гонке Нико провёл достаточно времени за рулём, и его обратная связь бесценна», — приводит слова Грина RaceFans.