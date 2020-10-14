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Айлотт отреагировал на слухи, что останется без места в Ф-1

Айлотт отреагировал на слухи, что останется без места в Ф-1
Авто / Формула-1 0

Пилот Академии «Феррари» Каллум Айлотт с иронией отнёсся к появившейся в СМИ информации о том, что он останется без места в Формуле-1 в следующем сезоне. Молодой гонщик опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» снимок игрушечной машинки и написал, что, судя по заголовкам, ему предстоит управлять чем-то подобным.

«Согласно публикациям в СМИ, это мне предстоит пилотировать в 2021 году. Выглядит быстрым», — написал под фото Айлотт, добавив смеющийся до слёз эмодзи.

Фото: instagram.com/callum_ilott/

Напомним, Каллум считается одним кандидатов на место в «Хаасе» на сезон-2021. Однако накануне известный обозреватель Формулы-1 Михаэль Шмидт выступил с предположением, что американская команда заключит контракты с Никитой Мазепиным и Робертом Шварцманом.

В личном зачёте Формулы-2 лидирует в чемпионате Мик Шумахер (191). Айлотт (169) идёт вторым. Юки Цунода (147) — третий. Четвёртая строчка у Кристиана Лундгора (145). Шварцман (140) занимает пятое место.

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