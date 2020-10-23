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Майкл Джордан представил название команды NASCAR с единственным темнокожим пилотом в серии

Майкл Джордан представил название команды NASCAR с единственным темнокожим пилотом в серии
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

В прошлом месяце легенда НБА и клуба «Чикаго Буллз» Майкл Джордан и пилот Дэнни Хэмлин сообщили, что они станут совладельцами команды NASCAR. Гоночный коллектив должен дебютировать в серии в следующем сезоне. Накануне было презентовано название команды. Она будет носить имя «23XI Racing».

Арабскими цифрами «23» в названии упомянут игровой номер Джордана, а римскими «XI» – гоночный номер Хэмлина.

В только что открытом твиттер-аккаунте команда опубликовала небольшую презентацию.

Видео доступно на странице 23XI Racing в «Твиттере».

Контракт на выступление за коллектив уже подписал единственный темнокожий пилот серии Бабба Уоллас. Этим летом он стал участником скандальной истории с «висельной петлёй», которая на самом деле оказалась верёвкой для запирания дверей гаража. К расследованию даже подключили ФБР.

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