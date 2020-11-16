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Феттеля шокировал резкий вопрос журналиста после Гран-при Турции

Феттеля шокировал резкий вопрос журналиста после Гран-при Турции
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель был удивлён довольно резким вопросом журналиста, который после Гран-при Турции поинтересовался у немца, считает ли тот, что, несмотря на этот сложный сезон, всё ещё может демонстрировать качества гонщика, выигравшего в прошлом четыре титула чемпиона мира.

«Что ж, я немного шокирован тем, как вы сформулировали свой вопрос. Я не думаю… Формула-1 — очень быстро меняющийся мир. Мы пилотируем самые быстрые машины, но вас всегда оценивают по результатам последней гонки.

Я сказал, что у нас был трудный сезон и моменты, когда я не показывал свою лучшую форму, но не сомневаюсь, что могу хорошо работать с машиной, и не чувствую, что что-то изменилось, поэтому немного удивлён. Но спасибо», — приводит ответ Феттеля GPBlog.

Напомним, что после сезона-2020 Феттель перейдёт в «Рейсинг Пойнт», команда будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской.

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