Феттеля шокировал резкий вопрос журналиста после Гран-при Турции

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель был удивлён довольно резким вопросом журналиста, который после Гран-при Турции поинтересовался у немца, считает ли тот, что, несмотря на этот сложный сезон, всё ещё может демонстрировать качества гонщика, выигравшего в прошлом четыре титула чемпиона мира.



«Что ж, я немного шокирован тем, как вы сформулировали свой вопрос. Я не думаю… Формула-1 — очень быстро меняющийся мир. Мы пилотируем самые быстрые машины, но вас всегда оценивают по результатам последней гонки.

Я сказал, что у нас был трудный сезон и моменты, когда я не показывал свою лучшую форму, но не сомневаюсь, что могу хорошо работать с машиной, и не чувствую, что что-то изменилось, поэтому немного удивлён. Но спасибо», — приводит ответ Феттеля GPBlog.



Напомним, что после сезона-2020 Феттель перейдёт в «Рейсинг Пойнт», команда будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской.