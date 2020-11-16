Феттеля шокировал резкий вопрос журналиста после Гран-при Турции

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель был удивлён довольно резким вопросом журналиста, который после Гран-при Турции поинтересовался у немца, считает ли тот, что, несмотря на этот сложный сезон, всё ещё может демонстрировать качества гонщика, выигравшего в прошлом четыре титула чемпиона мира.
«Что ж, я немного шокирован тем, как вы сформулировали свой вопрос. Я не думаю… Формула-1 — очень быстро меняющийся мир. Мы пилотируем самые быстрые машины, но вас всегда оценивают по результатам последней гонки.
Я сказал, что у нас был трудный сезон и моменты, когда я не показывал свою лучшую форму, но не сомневаюсь, что могу хорошо работать с машиной, и не чувствую, что что-то изменилось, поэтому немного удивлён. Но спасибо», — приводит ответ Феттеля GPBlog.
Напомним, что после сезона-2020 Феттель перейдёт в «Рейсинг Пойнт», команда будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской.
- 16 ноября 2020
-
09:12
-
09:05
-
09:00
-
00:53
- 15 ноября 2020
-
23:08
-
21:59
-
20:59
-
19:57
-
19:24
-
19:18
-
19:08
-
19:03
-
18:58
-
18:51
-
18:46
-
18:20
-
17:59
-
17:46
-
17:46
-
17:35
-
17:31
-
17:24
-
17:23
-
17:18
-
16:53
-
16:29
-
16:24
-
16:18
-
16:06
-
16:01
-
15:59
-
15:57
-
15:48
-
15:45
-
15:35