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Команда Карякина отреагировала на видео, где спортсмену оказывают запрещённую помощь

Команда Карякина отреагировала на видео, где спортсмену оказывают запрещённую помощь
Авто / Формула-1 0
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В команде гонщика Сергея Карякина прокомментировали появившееся в Сети видео, на котором видно, как зрительский джип на ралли-марафоне «Дакар»-2021 оказывает помощь экипажу россиянина, что является нарушением правил.

«Вчерашняя ситуация тяжело сказалась на результате нашего экипажа. К сожалению, мы выбываем из числа претендентов на подиум, но в первую очередь, как спортсмены, мы хотим проехать всю трассу «Дакар»-2021 до конца. Путь к старту был нелёгким, всё много раз висело на волоске, но мы никогда не опускали рук. Не будем делать это и сейчас. «Пить чай» на спецучастке, оказывается, популярно в этих местах, правда, повод для этого у всех разный. Кто-то использует «чай» как возможность ворваться на подиум всеми возможными способами, а кто-то – доехать до финиша. Думаю, это всё-таки разные вещи», — приводит заявление официального представителя команды журналист Мария Мельникова в фейсбук-группе «Мой автоспорт».

Появилось видео, на котором зрительский джип тащит машину Карякина. Это нарушение правил
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