Гасли: болид «Альфа Таури» выглядит намного лучше, чем тот, который был в прошлом сезоне

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился ожиданиями от нового сезона. Француз признался, что в нынешнем сезоне перед командой открываются более интересные перспективы. При этом он подчеркнул, что пока не хочет делать выводы по предсезонным тестам.

«У нас хороший болид. Но я не хочу делать выводы, потому что во время гоночных уик-эндов ситуация может быть другой. Пока мы просто занимаемся нашим болидом. Пытаемся доработать его, хоть машина и производит приятное впечатление.

У нас есть причины, чтобы с оптимизмом ждать новый сезон. Надеюсь, что мы сможем добиться хороших результатов.

После трёх дней тестов могу сказать, что сейчас всё выглядит намного лучше, чем год назад в Барселоне. Я очень рад. Думаю, что полную картину мы получим после квалификации в Бахрейне», — цитирует Гасли Crash.