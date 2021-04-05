Албон: Расселл может бросить вызов Хэмилтону, если окажется в «Мерседесе»
Резервный пилот «Ред Булл» Алекс Албон поделился мнением о перспективах гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла. По мнению Албона, Расселл сможет бороться с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, если перейдёт в немецкую команду.
«Зимой было много разговоров о Хэмилтоне и его потенциальном восьмом титуле. Многие были удивлены, что он подписал контракт лишь на год. Но я не углубляюсь в слухи и спекуляции. Только Льюис знает, уйдёт ли он по окончании сезона или нет. При этом я считаю, что мой друг Джордж Расселл действительно может бросить ему вызов, если окажется в «Мерседесе» в следующем сезоне», — написал Албон на своей колонке на ESPN.
В прошлом сезоне Албон был боевым пилотом «Ред Булл», но в итоге его сменил Серхио Перес.
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