Албон: Расселл может бросить вызов Хэмилтону, если окажется в «Мерседесе»

Резервный пилот «Ред Булл» Алекс Албон поделился мнением о перспективах гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла. По мнению Албона, Расселл сможет бороться с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, если перейдёт в немецкую команду.

«Зимой было много разговоров о Хэмилтоне и его потенциальном восьмом титуле. Многие были удивлены, что он подписал контракт лишь на год. Но я не углубляюсь в слухи и спекуляции. Только Льюис знает, уйдёт ли он по окончании сезона или нет. При этом я считаю, что мой друг Джордж Расселл действительно может бросить ему вызов, если окажется в «Мерседесе» в следующем сезоне», — написал Албон на своей колонке на ESPN.

В прошлом сезоне Албон был боевым пилотом «Ред Булл», но в итоге его сменил Серхио Перес.