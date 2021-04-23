Пьер Гасли рассказал, что готов остаться в «Альфа Таури» на долгие годы

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о своих перспективах в команде.
«Готов ли я остаться в «Альфа Таури» надолго? Да. Почему бы и нет? В конце концов, моя цель в Ф-1 очень ясна. Я просто хочу бороться за победы и титулы.
Я спортсмен, работаю и тренируюсь каждый день, чтобы в один прекрасный момент побороться за титул чемпиона мира. Если проект работает и позволяет нам находиться в конкурентоспособном положении, то почему бы и нет? Не вижу проблемы», — приводит слова Гасли Racingnews365.
Помимо этого, Гасли высказался о новом регламенте, который будет введён в сезоне-2022: «Я поговорил с конструкторами, и это, очевидно, большой вызов для них, потому что они начнут всё с чистого листа. Потребуется много работы, им нужно будет многое изучить. Это отличная возможность найти что-то новое, что работает и о чём не знают другие. Но в то же время существует большой риск. В данный момент они просто делают свою работу. Я как пилот не могу вносить в неё большой вклад».
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