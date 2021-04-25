Гасли: если все машины будут в пределах пяти десятых друг от друга, Формула-1 станет лучше

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о проведении спринтерских гонок в Формуле-1.

«Думаю, нам нужно, чтобы все машины находились в пределах определённого уровня мощности. Если все машины будут в пределах пяти десятых друг от друга, это сделает гонки намного лучше. Мы видим это в середине пелотона, там много сражений, «Мерседес» и «Ред Булл» выступают достаточно равно.



Они проводят очень хорошие гонки, и людям нравится смотреть на это по телевизору. Думаю, это должно стать нашей целью — чтобы все гонщики боролись друг с другом. Когда самая быстрая машина на три секунды быстрее самой медленной, это не очень интересно для зрителей.



Думаю, это главная цель. А пока мы её не достигли, то почему бы и не проводить спринты. Но мы не должны уходить слишком далеко от того, что является основной целью», — приводит слова Гасли Racingnews365.