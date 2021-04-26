Гасли: если бы не происходили гоночные инциденты, Хэмилтон выиграл бы все Гран-при
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли предположил, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выигрывал бы все Гран-при, если бы не происходили никакие гоночные инциденты.
«Реальность такова, что между болидами есть огромная разница. И если бы не было гоночных инцидентов и других неожиданных вещей, то гонки были бы скучными. Думаю, что фанаты смотрят Формулу-1 не из-за предсказуемых гонок.
Когда Серхио Перес выиграл гонку, у «Мерседеса» было много проблем. Как мне кажется, можно смело предположить, что если бы у команды не было никаких проблем и не происходило ничего неожиданного, то Льюис Хэмилтон выиграл бы каждую гонку», — цитирует Гасли PlanetF1.
Хэмилтон лидирует в общем зачёте пилотов, опережая Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на один балл.
Гасли: если все машины будут в пределах пяти десятых друг от друга, Формула-1 станет лучше
Рекомендуем вам
- 26 апреля 2021
-
11:12
-
10:37
-
09:35
-
00:46
-
00:34
-
00:33
-
00:22
- 25 апреля 2021
-
23:58
-
23:48
-
22:33
-
21:28
-
20:52
-
19:59
-
18:51
-
17:54
-
16:25
-
15:22
-
13:55
-
12:54
-
11:33
-
11:10
-
09:59
-
00:57
-
00:51
- 24 апреля 2021
-
23:40
-
23:21
-
22:53
-
22:13
-
20:32
-
20:10
-
18:54
-
17:13
-
15:54
-
14:18
-
13:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам