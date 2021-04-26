Гасли: если бы не происходили гоночные инциденты, Хэмилтон выиграл бы все Гран-при

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли предположил, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выигрывал бы все Гран-при, если бы не происходили никакие гоночные инциденты.

«Реальность такова, что между болидами есть огромная разница. И если бы не было гоночных инцидентов и других неожиданных вещей, то гонки были бы скучными. Думаю, что фанаты смотрят Формулу-1 не из-за предсказуемых гонок.

Когда Серхио Перес выиграл гонку, у «Мерседеса» было много проблем. Как мне кажется, можно смело предположить, что если бы у команды не было никаких проблем и не происходило ничего неожиданного, то Льюис Хэмилтон выиграл бы каждую гонку», — цитирует Гасли PlanetF1.

Хэмилтон лидирует в общем зачёте пилотов, опережая Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на один балл.