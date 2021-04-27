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Техдиректор «Мерседеса»: победа в Бахрейне запомнится навсегда, мы были аутсайдерами

Техдиректор «Мерседеса»: победа в Бахрейне запомнится навсегда, мы были аутсайдерами
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон поделился мнением о конкуренции с «Ред Булл». По словам специалиста, пока «Мерседесу» приходится догонять соперника.

«Я думаю, что такова природа человека. Когда нас кусают, мы начинаем действовать более активно. Нам нравятся гонки, мы любим конкуренцию. Но, конечно, мы не получаем удовольствия, когда становимся вторыми. Мы пытаемся добиться прогресса в работе нашего болида.

В нынешнем сезоне ситуация отличается. Ранее я говорил, что прошлый сезон для нас был удивительным. Мы смогли создать один из величайших болидов в истории.

В Бахрейне же нам пришлось драться за победу, вырывать её зубами. Побеждать, являясь аутсайдером, это удивительный опыт! Он запоминается навсегда», — цитирует Эллисона GPBlog.

Джеймс Эллисон покинет пост технического директора «Мерседеса»
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