Цунода вновь извинился перед командой за слова о «разных машинах с Гасли»

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода повторно извинился перед командой за слова, сказанные после квалификации Гран-при Испании.



«У меня был очень тяжёлый уик-энд в Барселоне. Я правда не хочу, чтобы подобные выходные в будущем повторялись, так что мне просто нужно поскорее забыть об этом этапе. Я сожалею о тех заявлениях, которые сделал после квалификации. Я просто был не в себе. Мне не стоило этого говорить. Не хочу больше вспомниать об этом», — приводит слова Юки Цуноды Motorsport-Total.



Цунода сразу после завершения первого сегмента квалификации в грубой форме спросил у инженера по радио, что не так с машиной, а затем в прессе выразил мнение, что у него и Пьера Гасли могут быть разные болиды. По итогам квалификации Цунода стал 16-м, а в гонке не добрался до финиша.

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