Янник Синнер пожелал команде «Альфа Ромео» удачи на Гран-при Монако
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19-летний итальянский теннисист, победитель двух турниров ATP в одиночном разряде Янник Синнер пожелал удачи команде «Альфа Ромео» на Гран-при Монако. Соответствующий текст был размещён на его странице в «Инстаграме».
«Желаю удачи моей семье, команде «Альфа Ромео» на Гран-при Монако, особенной гонке для любого гонщика! Отдельно хотелось бы пожелать удачи моему хорошему другу Антонио Джовинацци», — написал Синнер.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Янника Синнера в «Инстаграме».
Напомним, ранее пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящей гонки Гран-при Монако, в которой он будет стартовать седьмым. Это худший квалификационный результат Хэмилтона со времён Гран-при Германии 2018 года.
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