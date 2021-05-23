Янник Синнер пожелал команде «Альфа Ромео» удачи на Гран-при Монако

19-летний итальянский теннисист, победитель двух турниров ATP в одиночном разряде Янник Синнер пожелал удачи команде «Альфа Ромео» на Гран-при Монако. Соответствующий текст был размещён на его странице в «Инстаграме».



«Желаю удачи моей семье, команде «Альфа Ромео» на Гран-при Монако, особенной гонке для любого гонщика! Отдельно хотелось бы пожелать удачи моему хорошему другу Антонио Джовинацци», — написал Синнер.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Янника Синнера в «Инстаграме».

Напомним, ранее пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящей гонки Гран-при Монако, в которой он будет стартовать седьмым. Это худший квалификационный результат Хэмилтона со времён Гран-при Германии 2018 года.