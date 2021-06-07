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Маси — о реакции Норриса на штраф: даже 6-летние в картинге знают значение красных флагов

Маси — о реакции Норриса на штраф: даже 6-летние в картинге знают значение красных флагов
Антон Мозговой
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Гоночный директор ФИА Майкл Маси прокомментировал недовольство пилота «Макларена» Ландо Норриса штрафом на три места на стартовой решётке Гран-при Азербайджана. Британец был наказан за то, что не заехал в боксы после остановки квалификации из-за красных флагов.

«Если говорить откровенно, то красные флаги во всех гонках от картинга до Формулы-1 дают ясный сигнал. Сбрасывайте скорость и езжайте на пит-лейн без промедлений. Поэтому даже шестилетний мальчик, выступающий в картинге, всё прекрасно понимает.

Что касается самого штрафа и баллов, то стюарды могут принимать решения. Они сами решают, на сколько баллов оштрафовать пилота за тот или иной инцидент. У них есть свои инструкции», — цитирует Маси RacingNews365.

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