Себастьян Феттель: в последнее время расходы в автоспорте стали просто немыслимыми

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поддержал Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», признав целесообразность уменьшения расходов для выступлений юниоров в гонках.

Ранее Хэмилтон заявил, что «Формула-1» становится закрытым клубом для детей миллиардеров, и что ребёнку из простой семьи крайне сложно сделать карьеру, не обладая достаточным количеством финансовых средств. По мнению Феттеля, если бы карьеру он начинал только сейчас, ему было бы крайне непросто подняться по карьерной лестнице в автоспорте.



«Быстрого решения проблемы нет, но затраты и правда слишком высоки. Честно говоря, когда я только начинал, затраты были ниже, но уже и в то время они были высокими. Но я бы сказал, что мне очень повезло. За мной приглядывал Герхард Ноак, который ранее, за 20 лет до меня, помог Михаэлю Шумахеру в начале его карьеры.

Думаю, с тех пор мир сильно изменился, как и ситуация со спонсорами. Полагаю, произошли изменения в вопросе готовности вкладывать средства в молодых ребят, да и в спорт в целом. Короче говоря, этот вопрос всегда был очень непрост. Не уверен, что существует какое-то быстрое решение. Но точно есть определённые вещи, которые можно было бы подкорректировать, чтобы попытаться сделать спорт более доступным для всех людей независимо от их дохода. Как ни крути, автоспорт — дорогое удовольствие. Но, конечно, в последние годы расходы стали просто немыслимыми», — приводит слова Феттеля Autosport.