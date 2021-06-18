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Ферстаппен — лучший во второй тренировке Гран-при Франции, Мазепин — последний

Ферстаппен — лучший во второй тренировке Гран-при Франции, Мазепин — последний
Александр Кожевников
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В Ле-Кастелле завершилась вторая свободная практика Гран-при Франции Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял Валттери Боттас, третьим стал Льюис Хэмилтон.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-й результат, уступив четыре сотые секунды своему напарнику Мику Шумахеру.

Формула-1. Гран-при Франции. Вторая свободная практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1.32,872
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,008
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,253
4. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,468
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,678
6. Эстебан Окон («Альпин») +0,813
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,824
8. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,826
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +0,914
10. Ландо Норрис («Макларен») +0,950
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,959
12. Серхио Перес («Ред Булл») +1,049
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,083
14. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,207
15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,575
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,760
17. Джордж Расселл («Уильямс») +2,394
18. Николас Латифи («Уильямс») +2,459
19. Мик Шумахер («Хаас») +2,640
20. Никита Мазепин («Хаас») +2,679.

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