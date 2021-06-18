Ферстаппен — лучший во второй тренировке Гран-при Франции, Мазепин — последний

В Ле-Кастелле завершилась вторая свободная практика Гран-при Франции Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял Валттери Боттас, третьим стал Льюис Хэмилтон.



Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-й результат, уступив четыре сотые секунды своему напарнику Мику Шумахеру.



Формула-1. Гран-при Франции. Вторая свободная практика



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1.32,872

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,008

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,253

4. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,468

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,678

6. Эстебан Окон («Альпин») +0,813

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,824

8. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,826

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +0,914

10. Ландо Норрис («Макларен») +0,950

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,959

12. Серхио Перес («Ред Булл») +1,049

13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,083

14. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,207

15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,575

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,760

17. Джордж Расселл («Уильямс») +2,394

18. Николас Латифи («Уильямс») +2,459

19. Мик Шумахер («Хаас») +2,640

20. Никита Мазепин («Хаас») +2,679.