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Вольф пошутил, когда говорил о намерении отложить выбор между Боттасом и Расселлом до зимы

Вольф пошутил, когда говорил о намерении отложить выбор между Боттасом и Расселлом до зимы
Виталий Весёлый
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что его слова о намерении отложить выбор между Валттери Боттасом и Джорджем Расселлом до зимы были лишь шуткой.

«Я просто шутил. Мы не будем ждать до декабря. Это слишком поздно. Сильверстоун? Нет, то слишком рано. Полагаю, было бы здорово сделать это в Монце, чтобы вы получили хорошую историю», — приводит слова Вольфа PlanetF1.

Ранее сообщалось, что «Мерседес» близок к решению заменить Боттаса и может объявить о грядущем переходе Расселла уже во время Гран-при Великобритании в июле.

Сам Боттас уже комментировал слухи о собственной замене в нынешней команде. Финский гонщик говорил, что не придаёт значения этим разговорам, но пока ещё не начинал вести переговоры с «Мерседесом». При этом он выразил надежду, что стороны начнут обсуждать новый контракт уже в следующем месяце.

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