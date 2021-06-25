Ферстаппен остался доволен болидом во время пятничной практики на Гран-при Штирии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от пятничной практики на Гран-при Штирии. Представитель Нидерландов показал лучшее время в первой и второй сессиях. Несмотря на это, Ферстаппен признался, что ждёт сложную квалификацию.

«Посмотрим, какой будет погода. Но в целом нас опять ждёт очень тяжёлый уик-энд. Думаю, что машина вела себя хорошо, у нас была удачная практика. Есть ещё некоторые вещи, на которые нам надо обратить внимание, но я доволен машиной.

Я уже начинал практику в хорошем настроении, но, конечно, можно было кое-что сделать лучше. То же самое касается и второй сессии. Всегда есть что-то, над чем можно поработать вечерком», — цитирует пилота «Ред Булл» RacingNews365.