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«Попробовали кое-что». Боттас объяснил, почему его развернуло на пит-лейне

«Попробовали кое-что». Боттас объяснил, почему его развернуло на пит-лейне
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Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал собственный разворот на пит-лейне во второй тренировке Гран-при Штирии Формулы-1.

«Да, меня развернуло. Мы попробовали кое-что другое при выезде с пит-бокса, и возникли некие переменные факторы, которых обычно нет, они привели к пробуксовке, и поэтому меня развернуло. Штраф? Я удивлюсь, если меня накажут. Это обычная ошибка, такое случается. Но я уверен, что они хотят разобраться, что действительно случилось.

В целом первая практика была по ощущениям чуть лучше второй. Сегодня главным было сконцентрироваться на длинных сериях, попробовать работу машины в таком режиме. Думаю, мы можем гордиться нашими шагами вперёд. Надеюсь, это окупится в воскресенье», — приводит слова Боттаса GPFans.

Валттери, что это было?! Пилота Формулы-1 развернуло ещё до выезда на трассу. Видео Валттери, что это было?! Пилота Формулы-1 развернуло ещё до выезда на трассу. Видео
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