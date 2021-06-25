«Попробовали кое-что». Боттас объяснил, почему его развернуло на пит-лейне
Поделиться
Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал собственный разворот на пит-лейне во второй тренировке Гран-при Штирии Формулы-1.
«Да, меня развернуло. Мы попробовали кое-что другое при выезде с пит-бокса, и возникли некие переменные факторы, которых обычно нет, они привели к пробуксовке, и поэтому меня развернуло. Штраф? Я удивлюсь, если меня накажут. Это обычная ошибка, такое случается. Но я уверен, что они хотят разобраться, что действительно случилось.
В целом первая практика была по ощущениям чуть лучше второй. Сегодня главным было сконцентрироваться на длинных сериях, попробовать работу машины в таком режиме. Думаю, мы можем гордиться нашими шагами вперёд. Надеюсь, это окупится в воскресенье», — приводит слова Боттаса GPFans.
Комментарии
- 25 июня 2021
-
19:15
-
19:06
-
18:53
-
18:40
-
18:34
-
18:25
-
18:04
-
17:53
-
17:08
-
17:01
-
16:39
-
15:50
-
15:46
-
15:03
-
14:19
-
13:33
-
12:16
-
11:44
-
09:55
-
09:00
- 24 июня 2021
-
23:52
-
23:08
-
21:44
-
21:24
-
20:53
-
18:42
-
17:19
-
17:01
-
16:55
-
16:44
-
16:37
-
15:39
-
13:43
-
13:08
-
12:02
Партнерский контент