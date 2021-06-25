«Попробовали кое-что». Боттас объяснил, почему его развернуло на пит-лейне

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал собственный разворот на пит-лейне во второй тренировке Гран-при Штирии Формулы-1.



«Да, меня развернуло. Мы попробовали кое-что другое при выезде с пит-бокса, и возникли некие переменные факторы, которых обычно нет, они привели к пробуксовке, и поэтому меня развернуло. Штраф? Я удивлюсь, если меня накажут. Это обычная ошибка, такое случается. Но я уверен, что они хотят разобраться, что действительно случилось.



В целом первая практика была по ощущениям чуть лучше второй. Сегодня главным было сконцентрироваться на длинных сериях, попробовать работу машины в таком режиме. Думаю, мы можем гордиться нашими шагами вперёд. Надеюсь, это окупится в воскресенье», — приводит слова Боттаса GPFans.