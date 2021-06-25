Боттас потеряет три позиции на стартовой решётке из-за опасного разворота на пит-лейн
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Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас был наказан за разворот на пит-лейн во время второй свободной практики Гран-при Штирии. Стюарды посчитали, что данный эпизод был потенциально опасным. В итоге его оштрафовали на три места на стартовой решётке Гран-при, сообщает Racefans.
Боттас потерял управление болидом после того, как выехал с пит-стопа. В итоге он проехал рядом с группой механиков «Макларена».
Кроме того, у Боттаса вычли два балла из суперлицензии.
«Да, меня развернуло. Мы попробовали кое-что другое при выезде с пит-бокса, и возникли некие переменные факторы, которых обычно нет, они привели к пробуксовке, и поэтому меня развернуло. Штраф? Я удивлюсь, если меня накажут. Это обычная ошибка, такое случается», — сказал после практики Боттас.
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