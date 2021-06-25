Мик Шумахер: болид находится не так далеко от того состояния, в котором я хочу его видеть

Пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился впечатлениями от пятничной практики на Гран-при Штирии. В первой практике Шумахер показал 18-й результат, а во второй — 17-й. В обоих случаях он опередил своего напарника Никиту Мазепина.

«В целом у нас был стабильный прогресс в течение дня. Мы смогли сделать всё, что хотели. И я думаю, что мы сейчас находимся в хорошей ситуации.

Был небольшой дождь во время начала второй практики, но он не повредил нам. Всегда существуют вещи, над которыми можно поработать, касается ли это пилотирования или чего-то ещё. Сейчас болид находится не так далеко от того состояния, в котором я хочу его видеть. Сейчас нужно немного добавить в тех или иных вещах.

Я не рассчитывал, что выйду во второй сегмент квалификации во Франции, но нам это удалось. Надеюсь, что преподнесём сюрприз и завтра», — цитирует Шумахера пресс-служба команды.