В «Мерседесе» рассказали, как Хэмилтон удвоил усилия ради борьбы за титул
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Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал о работе пилота команды Льюиса Хэмилтона. По словам Эллисона, Хэмилтон удвоил вклад в доработку болида, чтобы успешнее бороться с «Ред Булл». В Кубке Конструкторов «Ред Булл» опережает «Мерседес» на 40 очков. Пилоты австрийской команды выиграли четыре последних Гран-при.
«Он хочет пилотировать болид, позволяющий показать ему его мастерство. Он просто отлично работает в команде, полностью сосредоточен на победах и чемпионате. В такой ситуации его ответ — удвоить усилия.
Льюис работал на заводе, сидел за симулятором. И теперь он нацелен на то, чтобы нам удалось хорошо подготовить болид, оказать давление на «Ред Булл», — цитирует Эллисона PlanetF1.
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