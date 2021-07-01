Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Мерседесе» рассказали, как Хэмилтон удвоил усилия ради борьбы за титул

В «Мерседесе» рассказали, как Хэмилтон удвоил усилия ради борьбы за титул
Комментарии

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал о работе пилота команды Льюиса Хэмилтона. По словам Эллисона, Хэмилтон удвоил вклад в доработку болида, чтобы успешнее бороться с «Ред Булл». В Кубке Конструкторов «Ред Булл» опережает «Мерседес» на 40 очков. Пилоты австрийской команды выиграли четыре последних Гран-при.

«Он хочет пилотировать болид, позволяющий показать ему его мастерство. Он просто отлично работает в команде, полностью сосредоточен на победах и чемпионате. В такой ситуации его ответ — удвоить усилия.
Льюис работал на заводе, сидел за симулятором. И теперь он нацелен на то, чтобы нам удалось хорошо подготовить болид, оказать давление на «Ред Булл», — цитирует Эллисона PlanetF1.

Новость по теме
Хэмилтон: «Мерседесу» нужны обновления, чтобы бороться с «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021