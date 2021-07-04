Валттери Боттас: если не получится с «Мерседесом», рассмотрю другие варианты

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мыслями о новом контракте. Вчера, 3 июля, стало известно, что напарник Боттаса, Льюис Хэмилтон, заключил двухлетнее соглашение с командой. Одно место в «Мерседесе» остаётся вакантным.
«Я только что понял, что на дворе июль, а августовский перерыв всего через две гонки. Это вселяет в меня уверенность — скоро нам всё-таки придётся провести переговоры, но не сегодня или завтра. «Уильямс» или какие-то другие варианты? Очевидно, я хочу получить понимание от команды, каков план, какого гонщика они хотят видеть в другом болиде. С Льюисом уже всё ясно, но другое место сейчас вакантно — команда должна принять решение. Нам нужно это обсудить.
Я чувствую, что смогу выступать ещё много-много лет. Мне нравятся гонки, я люблю гонки, я люблю Формулу-1, так что в ближайшие годы определённо не планирую что-то менять или переключаться на другой автоспорт. Если я всё-таки не буду работать с «Мерседесом», я бы, конечно, посмотрел бы на другие варианты. Но сейчас мне не нужно об этом думать. У меня хороший менеджмент, но от него я пока ничего не узнавал. Эти специалисты знают, насколько важно сосредоточиться на текущем моменте. Скоро настанет подходящее время. А пока я мыслями лишь в ближайшем будущем», — приводит слова Боттаса Motorsport.
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