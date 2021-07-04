Вольф: Боттас сказал, что ему плевать, когда мы объявим о новом контракте с Хэмилтоном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился подробностями внутрикомандных разговоров с пилотом Валттери Боттасом относительно подписания нового контракта с семикратным чемпионом мира Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. По словам Вольфа, Боттасу было всё равно, когда об этом будет объявлено официально.



«Когда мы подписывали контракт с Хэмилтоном, то спросили Валттери, что он думает о том, что мы объявим об этом сейчас. Он ответил по-фински: «Мне плевать». Он действительно так сказал», — приводит слова Вольфа GrandPX.news со ссылкой на ORF.



Ранее сообщалось о финансовых деталях нового контракта Хэмилтона с «Мерседесом» — двухлетнее соглашение с представителем Великобритании обошлось «Мерседесу» в £ 80 млн (около € 93 млн).