Вольф: Боттас сказал, что ему плевать, когда мы объявим о новом контракте с Хэмилтоном
Поделиться
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился подробностями внутрикомандных разговоров с пилотом Валттери Боттасом относительно подписания нового контракта с семикратным чемпионом мира Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. По словам Вольфа, Боттасу было всё равно, когда об этом будет объявлено официально.
«Когда мы подписывали контракт с Хэмилтоном, то спросили Валттери, что он думает о том, что мы объявим об этом сейчас. Он ответил по-фински: «Мне плевать». Он действительно так сказал», — приводит слова Вольфа GrandPX.news со ссылкой на ORF.
Ранее сообщалось о финансовых деталях нового контракта Хэмилтона с «Мерседесом» — двухлетнее соглашение с представителем Великобритании обошлось «Мерседесу» в £ 80 млн (около € 93 млн).
Комментарии
- 4 июля 2021
-
17:30
-
16:47
-
16:33
-
14:53
-
12:51
-
12:40
-
12:00
-
11:18
-
10:28
-
09:24
-
01:00
-
00:58
-
00:27
- 3 июля 2021
-
23:58
-
23:52
-
23:46
-
23:41
-
23:27
-
23:22
-
23:18
-
22:47
-
21:54
-
20:28
-
20:14
-
20:03
-
19:56
-
19:50
-
19:44
-
19:42
-
19:30
-
19:20
-
19:14
-
18:53
-
18:49
-
18:40
Партнерский контент