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Вольф: Боттас сказал, что ему плевать, когда мы объявим о новом контракте с Хэмилтоном

Вольф: Боттас сказал, что ему плевать, когда мы объявим о новом контракте с Хэмилтоном
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился подробностями внутрикомандных разговоров с пилотом Валттери Боттасом относительно подписания нового контракта с семикратным чемпионом мира Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. По словам Вольфа, Боттасу было всё равно, когда об этом будет объявлено официально.

«Когда мы подписывали контракт с Хэмилтоном, то спросили Валттери, что он думает о том, что мы объявим об этом сейчас. Он ответил по-фински: «Мне плевать». Он действительно так сказал», — приводит слова Вольфа GrandPX.news со ссылкой на ORF.

Ранее сообщалось о финансовых деталях нового контракта Хэмилтона с «Мерседесом» — двухлетнее соглашение с представителем Великобритании обошлось «Мерседесу» в £ 80 млн (около € 93 млн).

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