Вольф: «Мерседес» будет вести переговоры только с Боттасом и Расселлом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о выборе напарника для Льюиса Хэмилтона на следующий сезон. По словам Вольфа, команда будет рассматривать лишь две кандидатуры: нынешнего пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса и гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла.

«Я ожидаю, что решение мы будем принимать летом. Станем обсуждать контракт только с Валттери и Джорджем. Выбор будет между ними», — цитирует Вольфа The Telegraph.

Ранее «Мерседес» уже объявил о заключении нового контракта с 7-кратным чемпионом Формулы-1 Хэмилтоном. Британский гонщик подписал контракт на два года. По данным СМИ, «Мерседес» за два года заплатит Хэмилтону около € 93 млн.

По слухам, в следующем сезоне напарником Льюиса будет Расселл. В то же время Боттас может перейти в «Уильямс».