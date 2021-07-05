Вольф: «Мерседес» будет вести переговоры только с Боттасом и Расселлом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о выборе напарника для Льюиса Хэмилтона на следующий сезон. По словам Вольфа, команда будет рассматривать лишь две кандидатуры: нынешнего пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса и гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла.
«Я ожидаю, что решение мы будем принимать летом. Станем обсуждать контракт только с Валттери и Джорджем. Выбор будет между ними», — цитирует Вольфа The Telegraph.
Ранее «Мерседес» уже объявил о заключении нового контракта с 7-кратным чемпионом Формулы-1 Хэмилтоном. Британский гонщик подписал контракт на два года. По данным СМИ, «Мерседес» за два года заплатит Хэмилтону около € 93 млн.
По слухам, в следующем сезоне напарником Льюиса будет Расселл. В то же время Боттас может перейти в «Уильямс».
- 5 июля 2021
-
10:30
-
09:32
-
08:30
-
00:23
- 4 июля 2021
-
23:14
-
22:56
-
22:50
-
22:30
-
22:20
-
22:13
-
22:05
-
21:43
-
21:31
-
21:25
-
21:16
-
21:13
-
21:01
-
20:29
-
19:48
-
19:42
-
19:34
-
19:30
-
19:14
-
19:12
-
19:03
-
18:55
-
18:51
-
18:44
-
18:44
-
18:39
-
18:33
-
18:24
-
18:22
-
18:18
-
17:57