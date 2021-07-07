Вольф рассказал, как Хэмилтон относится к Расселлу, который может перейти в «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о выборе второго пилота на следующий сезон. Как подчеркнул глава команды, Льюис Хэмилтон, уже подписавший новый контракт, не влияет на выбор второго пилота. Тем не менее, по словам Вольфа, Хэмилтон не скрывает своего отношения к кандидатам.

В настоящее время вторым пилотом «Мерседеса» является Валттери Боттас, но в следующем сезоне его может сменить гонщик «Уильямса» Джордж Расселл.

«Может ли повлиять на выбор напарника Хэмилтона? Нет, он является членом команды, мы обсуждаем всё так, как и с Валттери.

Льюису нравится работать вместе с Боттасом. Но он также считает Джорджа интересным кандидатом на будущее. Поэтому он настроен нейтрально к выбору напарника», — цитирует Вольфа PlanetF1.