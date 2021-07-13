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Джордж Расселл — о переходе в «Мерседес»: в Сильверстоуне ничего не будет объявлено

Джордж Расселл — о переходе в «Мерседес»: в Сильверстоуне ничего не будет объявлено
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Пилот «Уильямса» Джордж Расселл опроверг слухи, согласно которым «Мерседес» объявит о его переходе во время Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Ранее некоторые СМИ сообщили, что «Мерседес» решил назначить Расселла на место Валттери Боттаса на следующий сезон. И утверждалось, что команда объявит об этом уже во время Гран-при Великобритании. Расселл является пилотом юниорской программы «Мерседеса».

«Я уже пять-шесть лет назад подписал контракт с «Мерседесом». Все знают, что команда наблюдает за моими успехами. Что касается моего выступления в следующем сезоне, то я ничего не подписывал и ни о чём не договаривался. Поэтому никаких объявлений в Сильверстоуне не будет, я могу сказать это точно», — цитирует Расселла Racefans.

Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подтвердил, что команда выбирает между Боттасом и Расселлом. Других кандидатов «Мерседес» не рассматривает.

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