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Вольф пообещал помочь Боттасу трудоустроиться в Формуле-1 в случае ухода из «Мерседеса»

Вольф пообещал помочь Боттасу трудоустроиться в Формуле-1 в случае ухода из «Мерседеса»
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф пообещал, что поможет пилоту команды Валттери Боттасу, если с ним не продлят контракт. По данным ряда СМИ, Боттаса в следующем сезоне сменит Джордж Расселл, выступающий за «Уильямс».

«Боттас — отличный командный игрок с правильным характером. Если нам нужно дать какому-то другому пилоту шанс в команде, то не всё зависит от моих взаимоотношений с ним. В то же время я считаю это своей обязанностью, ведь Боттас заслуживает отличного будущего.

Он является напарником лучшего пилота в истории Формулы-1. И в такой ситуации не так просто блистать. Но он выступал фантастически», — цитирует Вольфа GrandPX.

Ожидается, что итоговое решение по кандидатуре второго пилота команды будет принято уже летом. Ранее Льюис Хэмилтон, также выступающий за «Мерседес», подписал новый контракт на два года.

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