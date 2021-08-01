Гонщик «Альпин» Эстебан Окон одержал первую победу в карьере в Формуле-1. Французский пилот стал победителем Гран-при Венгрии. На подиум, помимо него, поднялись гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Ранее лучшим результатом в карьере Окона было второе место в 2020 году в составе «Рено». Он финишировал вторым на Гран-при Сахиры, уступив лишь пилоту Серхио Пересу, представлявшему «Рейсинг Пойнт».

Отметим, что гонка в Венгрии прерывалась из-за красных флагов. Заезд был остановлен красными флагами в начале гонки из-за аварии, которую спровоцировал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, не сумевший замедлиться перед первым поворотом и врезавшийся в пилота «Макларена» Ландо Норриса. После этого его болид отбросило в машину Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл». В результате сразу несколько пилотов, включая Боттаса, сошли с дистанции.