Хэмилтону стало плохо после финиша Гран-при Венгрии

Британскому гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону стало нехорошо после финиша Гран-при Венгрии Формулы-1. Ещё во время церемонии подиума было заметно, что Хэмилтон неважно себя чувствует. После этого Льюис отложил общение с прессой, чтобы прийти в себя. Льюису оказал помощь командный врач «Мерседеса».
«Я в порядке, у меня было головокружение, немного мутило на подиуме. У меня весь год были проблемы со стабильностью здоровья после случившегося в конце того года. Последствия ковида? Думаю, они немного сохраняются. Я помню, как себя чувствовал, когда он у меня был. С тех пор тренировки стали другими. Я просто пытаюсь тренироваться и готовиться как можно лучше. Возможно, это было обезвоживание, не знаю. У меня было что-то похожее в Сильверстоуне, но там не было так плохо», — прокомментировал ситуацию сам Хэмилтон.
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