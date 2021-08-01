Хэмилтон прокомментировал ошибку с тактикой на рестарте гонки

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал ошибку своей команды, которая привела к потере первого места на Гран-при Венгрии.
«Прежде всего, я хочу поздравить «Альпин» и лично Эстебана Окона. Он уже долгое время является восходящей звездой, но сейчас Эстебан по-настоящему смог оправдать ожидания. Сегодня был трудный день. Мы сами создавали себе трудности. Это безумие осознавать, что в определённый момент я был единственным гонщиком на стартовой решётке.
В сегодняшней гонке я отдал всё, после финиша у меня совсем не осталось сил. Я рассказал своей команде о состояние трассы во время круга, но мне сказали, что дождь продолжается. Видимо остальные команды владели другой информацией, из-за этого мы ошиблись с выбором шин», — приводит слова Хэмилтона BBC.
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