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Вольф всё ещё не считает ошибкой решение не звать Хэмилтона в боксы перед рестартом

Вольф всё ещё не считает ошибкой решение не звать Хэмилтона в боксы перед рестартом
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Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал решение стратегов команды не зазывать Льюиса Хэмилтона в боксы на смену шин перед рестартом гонки Гран-при Венгрии. Все гонщики позади Хэмилтона совершили пит-стопы, а Льюис поехал в боксы круг спустя и вернулся на трассу последним.

«Если честно, я считаю, что мы сделали всё правильно. Никто в команде не говорил делать по-другому. Лидирующей машине всегда трудно принимать решения, ведь если ты единственный едешь на пит-стоп, то выезжаешь последним. В итоге мы были единственными на стартовой решётке, и это сыграло против нас. Трасса высохла так быстро, всего за круг.

Я поддерживаю наше решение. Мы могли рискнуть и получить ужасный исход», — приводит слова Вольфа GPBlog.

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