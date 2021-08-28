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Хэмилтон отреагировал на второе место Расселла в квалификации Гран-при Бельгии

Хэмилтон отреагировал на второе место Расселла в квалификации Гран-при Бельгии
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на второе место гонщика команды «Уильямс» Джорджа Расселла, которое он завоевал в квалификации Гран-при Бельгии. Сам Льюис показал третий результат.

«Отличная работа в исполнении Джорджа. Это потрясающе», — приводит слова Хэмилтона BBC.

Напомним, во время квалификации, проходившей в дождевых условиях, случилась серьёзная авария — гонщик «Макларена» Ландо Норрис в третьем сегменте разбил машину в «Красной воде». Над трассой появился красный флаг, квалификация была остановлена более чем на 40 минут. Норрис стал десятым, однако, вероятно, будет стартовать с пит-лейна из-за замены деталей и нарушения режима закрытого парка.

Победу в квалификации прокомментировал пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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