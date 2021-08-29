Хэмилтон выступил против изменений скоростного поворота трассы ГП Бельгии, Ферстаппен — за

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о предполагаемых изменениях, которые могут быть внесены в трассу «Спа-Франкоршам» в следующем году. Планировка, как ожидается, останется неизменной, но некоторые участки, в частности скоростной поворот «Красная вода», подвергнутся преобразованию.



«Я думаю, что единственное, что нужно сделать, так это избавиться от неровностей и оставить «Красную воду» в покое». Хотя что от нас зависит… Моё мнение — на это не стоит тратить деньги», — приводит слова Хэмилтона Race Fans.



Иной точки зрения придерживается пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



«Я думаю, эти изменения как нельзя кстати. Мне действительно кажется, что с внесёнными изменениями будет намного лучше. Гонки никогда не станут полностью безопасными, все это знают. Но, конечно, есть несколько вещей, над которыми можно поработать. Поэтому я полагаю, это может и впрямь помочь», — сказал Ферстаппен.

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