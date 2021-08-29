«Ред Булл» и ФИА спорят, имеет ли Перес право выйти на старт Гран-при Бельгии

Представители австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» и гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси разошлись во мнении насчёт того, имеет ли право мексиканский пилот «быков» Серхио Перес выйти на старт гонки Гран-при Бельгии, если механики успеют починить его автомобиль.
Перес разбил болид во время круга выезда на стартовую решётку. Маршалы эвакуировали автомобиль и доставили его в боксы «Ред Булл», где механики начали чинить машину. Старт гонки был отложен, затем пилоты отправились на прогревочный круг позади сейфти-кара, но после этого были вывешены красные флаги из-за плохой видимости и слишком мокрой трассы.
Майкл Маси в беседе с представителями «Ред Булл» заявил, что Перес не имеет права выйти на старт гонки, так как ему помогли выбраться из гравия. В ответ на это «Ред Булл» указал, что помощь со стороны посторонних лиц была оказана ещё до старта гонки. В ФИА пообещали дополнительно изучить регламент, чтобы уточнить ситуацию.
- 29 августа 2021
-
17:26
-
17:25
-
17:12
-
17:08
-
16:59
-
16:21
-
16:00
-
15:49
-
15:00
-
13:32
-
12:59
-
12:00
-
11:59
-
11:22
-
11:18
-
10:39
-
09:36
-
00:48
-
00:44
-
00:43
-
00:33
-
00:11
-
00:00
- 28 августа 2021
-
23:07
-
22:14
-
20:56
-
19:48
-
19:17
-
19:12
-
19:07
-
18:54
-
18:29
-
18:18
-
18:00
-
17:11