«Ред Булл» и ФИА спорят, имеет ли Перес право выйти на старт Гран-при Бельгии

Представители австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» и гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси разошлись во мнении насчёт того, имеет ли право мексиканский пилот «быков» Серхио Перес выйти на старт гонки Гран-при Бельгии, если механики успеют починить его автомобиль.



Перес разбил болид во время круга выезда на стартовую решётку. Маршалы эвакуировали автомобиль и доставили его в боксы «Ред Булл», где механики начали чинить машину. Старт гонки был отложен, затем пилоты отправились на прогревочный круг позади сейфти-кара, но после этого были вывешены красные флаги из-за плохой видимости и слишком мокрой трассы.



Майкл Маси в беседе с представителями «Ред Булл» заявил, что Перес не имеет права выйти на старт гонки, так как ему помогли выбраться из гравия. В ответ на это «Ред Булл» указал, что помощь со стороны посторонних лиц была оказана ещё до старта гонки. В ФИА пообещали дополнительно изучить регламент, чтобы уточнить ситуацию.